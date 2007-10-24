Конгресс США одобрил законопроект о свободе интернета

Профильный комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о борьбе с попытками "авторитарных зарубежных правительств" подвергнуть цензуре или ограничить доступ к интернету, а также преследовать пользователей Всемирной сети.

Документ под названием "Акт о глобальной сетевой свободе" (Global Online Freedom Act of 2007) на заседании комитета во вторник был одобрен единогласно.

"Диктатурам для выживания нужны два столпа - пропаганда и тайная полиция, и, в случае нарушений в его использовании, интернет с лихвой обеспечит им и то и другое", - заявил на заседании одни из шести соавторов документа - конгрессмен-республиканец Кристофер Смит.

Он подчеркнул, что компании, предоставляющие интернет-услуги, не должны сотрудничать с властями "репрессивных стран" в целях слежки за демократическими активистами.

В соответствии с законопроектом в госдепартаменте США должно быть создано новое "Управление по свободе глобального интернета", задачей которого будет "защита и продвижение свободы электронной информации за рубежом".

Управление будет "разрабатывать и осуществлять глобальную стратегию и программы по борьбе с государственным "глушением" (jamming) интернета со стороны авторитарных правительств, а также с запугиванием и преследованием такими правительствами своих граждан за пользование интернетом", говорится в тексте документа.

Содействие ресурсами и информацией в выполнении этой задачи госдепартаменту будут оказывать директор национальной разведки США, министерство юстиции и генпрокуратура, представитель президента США на торговых переговорах, а также все структуры американского правительства, указывается в документе.

Законопроект предполагает также создание в США списка "стран, ограничивающих пользование интернетом". С момента вступления документа в силу в этот список попадут Белоруссия, Куба, Эфиопия, Иран, Лаос, КНДР, Китай, Тунис и Вьетнам.

В течение 180 дней после принятия законопроекта президент США должен представить в Конгресс свой список таких стран, а затем обновлять этот список на ежегодной основе, указывая при этом названия конкретных государственных организаций за рубежом, виновных в "значительном ограничении" доступа к интернету.

В разделе о корпоративных стандартах по обеспечению свободы интернета за рубежом указывается, что всем американским компаниям-провайдерам услуг интернета запрещено передавать какую-либо информацию личного характера о своих зарубежных клиентах официальным лицам зарубежных стран, ограничивающих пользование интернетом. Исключением могут быть только "легитимные правоохранительные запросы", подтвержденные Минюстом США.

При этом американским судам разрешено принимать к рассмотрению иски от зарубежных лиц, в отношении которых американскими компаниями допущены вышеуказанные нарушения по передаче личной информации.

Американские компании, предоставляющие услуги поиска в интернете, обязаны информировать госдепартамент США о всех требованиях по ограничению поиска, которые могут вводиться официальными лицами стран, ограничивающих пользование интернетом.

При этом американские компании, осуществляющие хостинг интернет-сайтов, обязаны информировать госдепартамент США о всех требованиях по изъятию материалов с этих сайтов, блокировке сайтов и блокировке передаваемой информации, если такие действия предпринимаются по требованию официальных лиц в странах, ограничивающих пользование интернетом.

В документе отдельно оговорено, что всем американским компаниям, осуществляющим хостинг интернет-сайтов, запрещено любым образом ограничивать или "глушить" материалы, спонсированные или подготовленные правительством США.

За нарушение данных требований законопроект предусматривает уголовную ответственность и штрафы в размере до 2 миллионов долларов для компаний и до 100 тысяч долларов для физических лиц, являющихся руководителями или работниками таких компаний, виновных в таких нарушениях.

В течение 180 дней после вступления документа в силу министр торговли США при консультации с госсекретарем США обязан представить в конгресс доклад с оценкой целесообразности введения мер по контролю за экспортом американской компьютерной продукции, которая может быть использована в зарубежных странах для ограничения пользования интернетом.

РИА "Новости"