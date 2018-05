Apple назвала дату презентации нового iPhone

Apple Special Event пройдет в Купертино 21 марта и начнется в 10:00 PDT (20:00 по Киеву), сообщает UkrainianiPhone.com.

Отмечаетс, что фраза "Let us loop you in" может указывать на адрес главного офиса компании, где и пройдет презентация. Но в то же время её можно связать и со слухами о выходе новых ремешков для Apple Watch, а также странной петелькой на руку у прошлого поколения iPod touch.

От весенней презентации Apple ожидается: новый iPhone 5se, iPad Air 3, а также официальное заявление по поводу истории с защитой личных данных.