Apple запатентовала гибкие устройства

Американское бюро патентов и торговых марок опубликовало 54 новых патента компании Apple. Среди них – патент на производство гибких устройств с OLED (Organic Light Emitting Diode) экранами, на которые компания собирается перейти уже в 2017 году. Об этом пишет ресурс РatentlyАpple.

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В Apple уверены, что такие гибкие экраны могут быть использованы в новых iPhone, iPad, Apple Watch и другой носимой электронике.

Производитель также анонсировал появление специальных сенсоров, благодаря которым можно будет управлять устройством, сгибая его. К примеру, вы сможете изменить режим работы, разблокировать или заблокировать экран, включить/выключить девайс. Позже эту технологию планируют использовать и в игровых приставках.

В Apple отмечают, что гибкие устройства будут более устойчивы к механическим повреждениям, чем те, которым мы пользуемся сейчас.