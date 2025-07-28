Apple отходит от традиции последних лет использовать мягкую прохладную гамму, чтобы сделать новые Айфоны более узнаваемым.

По слухам, Apple представит базовую модель iPhone 17, одной из особенностей которой станут два новые ярких цвета. Компания отходит от традиции последних лет использовать мягкую прохладную гамму, чтобы сделать новые Айфоны более узнаваемым.

Ресурс PhoneArena показал новые варианты фиолетового и зеленого цветов. Зеленый цвет был и в версии iPhone 16, однако теперь оттенок теплее, тогда как фиолетовый цвет мы в последний раз видели в спецверсии iPhone 12.

Помимо новых цветов, ожидается, что базовая модель 2025 года получит улучшенный дисплей, впервые предлагающий частоту обновления 120 Гц. Хотя в отличие от панелей ProMotion, установленных в iPhone Pro, экран не будет поддерживать динамическую частоту от 1 до 120 Гц.

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Среди других заметных улучшений в iPhone 17 упоминается увеличенный 6,3-дюймовый дисплей и 12 ГБ ОЗУ, а фронтальная камера обновится впервые за шесть лет – с 12 до 24 мегапикселей.

О ценах пока нет точной информации, но аналитики предполагают, что Apple таки будет вынуждена повысить цены на iPhone 17 из-за торговой войны Трампа. Публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

Презентация iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидается в сентябре. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

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