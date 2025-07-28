В начале полномасштабной войны Анастасия Короткая с дочерью и сыном уехала в США.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал об отношениях со своей бывшей женой телеведущей и блогеркой Анастасией Короткой после развода.

"Для примирения мы должны были бы поссориться, а мы не делали этого. Мы в хороших, добрых отношениях", - заявил он в комментарии программе "Утро в большом городе".

Известно, что в начале полномасштабной войны Анастасия Короткая с детьми выехала в США. Совсем недавно они вернулись в Украину и теперь живут в Киеве.

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"Они сейчас здесь, они вернулись, и мы видимся. Думаю, что да (навернулись навсегда - УНИАН). Им страшно в последние дни, потому что у нас очень громко. Посмотрим, что будет дальше", - добавил ведущий.

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая прожили вместе 16 лет, из которых 10 состояли в официальном браке. У пары есть двое детей - дочь Ксения, которой сейчас 9 лет, и сын Остап, ему 3 года. О своем расставании они сообщили в ноябре 2024 года.

"Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет, но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы старались. Честно! Я буду всегда тебе благодарен! И это правда... Ох, сколько всего было. Нам есть что вспомнить, Короткая. Мы очень классно провели время", - признавался тогда Бедняков.

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