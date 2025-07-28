Организаторы местного кинофестиваля советуют Нолану исправить ситуацию.

Организаторы Международного кинофестиваля Западной Сахары (FiSahara) раскритиковали режиссёра Кристофера Нолана за съёмки части его нового фильма "Одиссея" в городе Дахла Западной Сахары, находящемся под оккупацией Марокко уже 50 лет (с 1976 года), предупредив, что такой шаг может способствовать нормализации десятилетий репрессий.

ООН классифицирует Западную Сахару как "территорию, не обладающую самоуправлением". В докладе генсека ООН за прошлый год отмечалось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не получало доступа в регион с 2015 года, и при этом "продолжало получать сообщения о нарушениях прав человека, включая запугивание, слежку и дискриминацию в отношении сахравийцев, особенно тех, кто выступает за самоопределение", пишет The Guardian.

По мнению организаторов FiSahara, присутствие на днях в Дахле актёров и съёмочной группы столь масштабного проекта способствует "отбеливанию" марокканской оккупации и нормализации репрессий.

Видео дня

Дирекция фестиваля заявила, что хотя Дахла и является "живописной локацией с кинематографичными дюнами", это "прежде всего оккупированный и милитаризованный город, в котором коренное население сахравийцев подвергается жестоким репрессиям" со стороны марокканских оккупационных сил.

"Снимая часть "Одиссеи" на оккупированной территории, Нолан и его команда, возможно, неосознанно и непреднамеренно, вносят вклад в репрессии против сахравийского народа и усилия марокканского режима по нормализации оккупации Западной Сахары", — заявила исполнительный директор фестиваля Мария Каррион.

Также она добавила, что, если бы они [съемочная команда] до конца поняли, что означает снимать столь масштабный фильм в регионе, где коренные жители даже не могут сами снимать фильмы о своей собственной жизни под оккупацией, Нолан и его команда были бы в ужасе.

FiSahara призвал Нолана, актёров и съёмочную группу "выразить солидарность с сахравийским народом".

Ранее УНИАН рассказывал детали просочившегося в сеть первого тизера фильма "Одиссея".

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