Эти самолеты не являются слишком новыми, отметил представитель Воздушных сил.

Французский истребитель Mirage-2000 неплохо показал себя в работе как по вражеским ракетам, так и по "Шахедам". Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"О том, как себя показали, мы уже неоднократно рассказывали, что на пару с F-16 Mirage – довольно хороший самолет-перехватчик, который неплохо работает в небе и по ракетам, и по "шахедам". Показывали даже фоторепортаж от пилота, тоже пошли на такие уступки для французской стороны, для общества, чтобы показать, как Mirage сбил крылатую ракету. Это было там где-то полгода назад", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Игнат добавил, что такие задачи самолеты продолжают выполнять и сейчас. Он также акцентировал, что украинские пилоты очень быстро освоили французские самолеты, как это было и с пилотами F-16.

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"И каждую ночь фактически, когда идет массированная атака с российскими крылатыми ракетами и "шахедами" в той или иной зоне по решению военного руководства участвуют именно истребители западного образца Mirage и F-16. Они не являются слишком новыми, это такие старшие модификации. Но что мы могли получить, мы его максимально эффективно применяем, когда позволяют и погодные условия, и обстановка", – констатировал представитель Воздушных сил ВСУ.

Истребители Miragе в Украине

Напомним, что Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в начале февраля 2025 года. Об этом сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Тогда он не называл количество переданных бортов.

22 июля Воздушные силы сообщили о потере одного истребителя Mirage-2000 – первый известный случай. Отмечалось, что произошел отказ авиационной техники. Пилот успешно катапультировался.

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