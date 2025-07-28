ЕС обязался инвестировать около 600 миллиардов долларов в экономику США.

Новое торговое соглашение между США и Евросоюзом позволило избежать эскалации по пошлинам, но накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС. Также текущее соглашение имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что США вводят 15% пошлину на большинство европейских товаров (вместо 30% ранее анонсированных), зато ЕС обещает масштабные инвестиции и закупки в США. По словам Шевчишина, хотя 15% - это меньше первоначальной угрозы, для Европы эти условия все равно означают значительные дополнительные расходы.

Видео дня

"К тому же, взятые на себя обязательства - инвестировать в США и покупать американские энергоносители и вооружение - ведут к массированному оттоку капитала из ЕС в доллары. В краткосрочной перспективе факт заключения соглашения несколько успокоил рынки, но детали сделки не являются благоприятными для европейской валюты в среднесрочном плане", - считает эксперт.

Он отметил, что ЕС обязался инвестировать около 600 млрд долларов в экономику США, что означает значительное увеличение европейских прямых инвестиций и проектов в Америке сверх имеющихся объемов. И часть этой суммы может включать закупку Европой американской военной техники, то есть часть инвестиций де-факто реализуется через оборонные заказы.

"Если предположить, что эту сумму распределят на, скажем, 5 лет, получается по 120 млрд долларов в год. Для Европы это фактически чистый отток капитала: деньги, которые покидают ее экономику в пользу американской. И для инвестирования в США в основном нужны доллары, так что европейцам придется покупать доллары на рынке, продавая евро", - написал Шевчишин.

Также он отметил, что Евросоюз согласился существенно увеличить закупки американских энергоносителей - на астрономическую сумму 750 млрд долларов в последующие годы. По словам аналитика, расчеты за нефть и газ, как правило, идут в долларах, поэтому опять-таки формируется дополнительный стабильный спрос на доллар со стороны европейских энергетических импортеров на долгие годы вперед.

Другая часть сделки - "сотни миллиардов" на закупку американского военного оборудования.

"Оцениваю, что около 300-350 млрд долларов из общего объема оборонных расходов ЕС могут прийтись на заказы у американских компаний в ближайшие 5-10 лет... И хотя эти расходы на оборону почти наверняка состоялись бы и без соглашения (в условиях роста военных бюджетов), теперь они стали формально закрепленными долларовыми обязательствами в рамках торговой договоренности", - написал эксперт.

Шевчишин добавил, что укрепление евро "усиливает удар": с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%. Для европейских экспортеров такое движение курса означает, что их продукция становится дороже для покупателей в долларах, если цены остаются номинированными в евро. И чтобы остаться конкурентными, фирмы из ЕС могут снижать долларовые цены, фактически жертвуя частью выручки в пересчете на евро.

"Просмотрев глубже имеющиеся данные, кажется, что текущая сделка для евро несет негативный характер, что будет давить на курс евро к доллару. И первая реакция рынка на сделку и снижение евро к доллару на торгах в понедельник это подтверждает. А для доллара все выглядит неплохо", - резюмировал аналитик.

Соглашение между ЕС и США - главные новости

США и Европейский союз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15%. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Также ЕС обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного - в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

Доллар 28 июля вырос на фоне торгового соглашения США и Европейского Союза, которое направлено на предотвращение глобальной торговой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: