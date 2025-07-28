Если говорить о новых автомобилях, то абсолютным лидером оказалась марка BYD.

В первом полугодии 2025 года украинцами было зарегистрировано более 6,3 тысячи новых и подержанных автомобилей китайского производства. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Среди новых автомобилей, произведенных в Китае, 81% оказались электромобилями. Бензиновые автомобили составили 10,6% от общего количества, тогда как 3,8% оказались гибридами.

Абсолютный лидер среди новых автомобилей - марка BYD. В первом полугодии этого года украинцы зарегистрировали 1719 таких автомобилей. На втором месте находится Zeekr (860 авто), тогда как на третьем оказалась Honda (838 авто).

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Последняя, хотя и является японской по происхождению, но активно собирает некоторые автомобили в Китае.

Если говорить о подержанных легковых автомобилях, впервые появившихся в отечественных реестрах, то электромобили составляли более 85%. За ними следуют бензиновые (11%) и гибридные (4%) авто.

Лидером среди автомобилей с пробегом оказался Zeekr с результатом 304 регистрации. Также в тройку попали BYD (160 авто) и Tesla (97 авто). Последнюю изготавливают на шанхайском заводе.

Китайские автомобили - другие новости

Ранее стало известно, какие модели китайских автомобилей являются самыми популярными в Украине.

По данным портала "Укравтопром", самыми популярными новыми легковушками китайского происхождения в первом полугодии оказались BYD Song Plus, VW ID.Unyx и Honda eNS1.

Если же говорить о подержанных легковушках из Китая, то здесь лидерами стали Zeekr 001, Zeekr 7X и Polestar 2.

Напомним также, что недавно специалисты назвали 15 самых надежных китайских автомобилей этого года. Среди прочего в рейтинг вошел компактный электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который можно купить в Китае менее чем за 10 тыс долларов.

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