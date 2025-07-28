Венгерский премьер отметил, что подписание торгового соглашения между Штатами и ЕС было прогнозируемым.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Так он высказался, комментируя рамочное торговое соглашение между США и Евросоюзом. Об этом пишет Sky news.

"Это не соглашение... Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - цитирует издание заявление Орбана, озвученное им в подкасте.

Венгерский премьер также отметил, что подписание торгового соглашения между Штатами и ЕС было прогнозируемым.

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"Именно так произошло, и мы подозревали, что это произойдет, поскольку президент США является тяжеловесом в переговорах, тогда как госпожа Президент - легкомысленной фигурой", - высказался Орбан.

Торговая сделка между США и Европой: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, накануне США и Европейский Союз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15%. Американский лидер назвал его "самой большой сделкой из всех".

В свою очередь фон дер Ляйен сказала: "Это была тяжелая работа. Но большое спасибо и за все предыдущие переговоры, которые мы вели на пути к цели - и вот теперь мы достигли ее".

По словам Трампа, ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Также блок обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного - в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

Фармацевтическая продукция не подпадает под соглашение. Трамп также отметил, что пошлины в 50% на сталь и алюминий сохранятся.

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