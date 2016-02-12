Ученые впервые показали мир глазами осы
18:41, 12 февраля 2016Наука и IT
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Австралийские ученые записали на камеры полет осы Cerceris australis. Им впервые удалось выяснить, как насекомые учатся запоминать путь к своему гнезду (этот вид ос живет в крошечных ямках в земле).
Насекомое запоминает дорогу с помощью ориентиров / sciencemag.org
Покидая гнездо, оса всегда смотрит на него сверху. Потом, улетая все дальше (описывая расширяющиеся круги в воздухе), она снова смотрит в направлении дома, передает Lenta.ru. Потом насекомое запоминает дорогу с помощью ориентиров: деревьев, камней, веток. Встречая такие вешки, оса пробует лететь направо и налево от него, определяя знакомую картину - и так, шаг за шагом, находит путь домой.
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Расшифровка этого алгоритма полета, по мнению ученых, поможет в разработке более совершенных летающих роботов.
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