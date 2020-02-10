Впервые ученые обнаружили чудовищную мертвую галактику
Галактика существовала 12 миллиардов лет назад, когда возраст нашей Вселенной не превышал 1,8 миллиарда лет. Мертвая галактика получила обозначение XMM-2599.
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Она характеризовалась высокой скоростью образования звезд – до 1000 звездных масс в год. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь образует около одной новой звезды в год. По неизвестным причинам этот процесс был прерван и галактика умерла, сообщает Lenta.ua.
По своей массе XMM-2599 может быть сравнима с 300 миллиардами Солнц, поэтому ее принято считать ультрамассивной галактикой, которые в ту пору были редким образованием.
Ученые с помощью математических моделей подтвердили факт существования таких галактик, но процесс формирования звезд в них должен был проходить в течение более длительного времени. Астрофизики еще только выясняют, что могло стать причиной гибели такого гигантского образования. По некоторым предположения, галактика перестала получать неизвестное вещество, необходимое для процесса образования звезд. Также, в ее ядре могла активироваться сверхмассивная черная дыра.
Но все это лишь предположения, так как неизвестно что с XMM-2599 происходит в настоящее время. Астрономы не исключают, что она могла притянуть к себе ближайшие активные галактики. Такая ситуация может снова вернуть ее к жизни и превратить в центр яркого галактического скопления. Данный объект ученые назвали монстром, так как до сих пор ничего подобного они не встречали.