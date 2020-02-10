Впервые ученые обнаружили чудовищную мертвую галактику

Данный объект ученые назвали монстром, так как до сих пор ничего подобного они не встречали.

Галактика существовала 12 миллиардов лет назад, когда возраст нашей Вселенной не превышал 1,8 миллиарда лет. Мертвая галактика получила обозначение XMM-2599.

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Она характеризовалась высокой скоростью образования звезд – до 1000 звездных масс в год. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь образует около одной новой звезды в год. По неизвестным причинам этот процесс был прерван и галактика умерла, сообщает Lenta.ua.

По своей массе XMM-2599 может быть сравнима с 300 миллиардами Солнц, поэтому ее принято считать ультрамассивной галактикой, которые в ту пору были редким образованием.

Ученые с помощью математических моделей подтвердили факт существования таких галактик, но процесс формирования звезд в них должен был проходить в течение более длительного времени. Астрофизики еще только выясняют, что могло стать причиной гибели такого гигантского образования. По некоторым предположения, галактика перестала получать неизвестное вещество, необходимое для процесса образования звезд. Также, в ее ядре могла активироваться сверхмассивная черная дыра.

Но все это лишь предположения, так как неизвестно что с XMM-2599 происходит в настоящее время. Астрономы не исключают, что она могла притянуть к себе ближайшие активные галактики. Такая ситуация может снова вернуть ее к жизни и превратить в центр яркого галактического скопления. Данный объект ученые назвали монстром, так как до сих пор ничего подобного они не встречали.