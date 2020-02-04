Ученые обнаружили двойные невидимые звезды

Данное открытие поможет в обнаружении черных дыр.

Астрономам удалось обнаружить первые невидимые звезды.

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Об этом сообщает changeua со ссылкой на журнал Astronomy & Astrophysics.

Как сообщается, открытие было сделано европейским космическим телескопом Gaia еще в июле 2016 году. Тогда аппарат запечатлел моменты резкой смены яркости одной из звезд.

Недавно ученым удалось разгадать загадочное поведение звезды. Оказалось, что изменения в яркости происходит из-за стороннего невидимого объекта, гравитационно воздействующего на свет от звезды.

Данный эффект называется гравитационным линзированием. Оказалось, что невидимый объект является двойной звездой, состоящей из двух красных карликов. Они имеют массы 0,57 и 0,36 от массы Солнца.

Ученые планируют использовать подобный метод для обнаружения других скрытых объектов в нашей галактике, в том числе — черных дыр.