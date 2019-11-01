цей матеріал доступний українською

Секс-робота учат ходить, разговаривать и дышать (видео)

18:07, 01 ноября 2019
Наука и IT
382 0
Обновленные модели робоженщины поступят в продажу уже скоро / Скриншот

Об этом сообщает Daily Star.

Читайте такжеУченые выяснили скорость, с которой мозг узнает песни

Разработчики, в частности, учат робота ходить, разговаривать и даже имитировать дыхание.

Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата, а вот дыхание намерены внедрить в будущем – сейчас для этого разрабатывают специальную грудную полость.

Кроме того, авторы проекта отмечают, что новая "Emma" сможет запоминать людей, чтоб поддерживать с ними разговор.

Обновленные модели робоженщины поступят в продажу уже скоро. Покупатели смогут выбрать лица и тела кукол на свой вкус.

Как сообщал УНИАН, замороженный растительный покров, который ученые обнаружили на обледеневшем теле мумии эпохи энеолита, помог реконструировать роковую путешествие погибшего 5 300 лет назад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#секс#технологии