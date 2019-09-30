Одиноким пенсионерам в США предлагают ухаживать за робокотенками (фото)

Специалисты утверждают, что терапевтические движения животных имеют целебные свойства.

Пожилым пациентам оздоровительной базы RiverSpring в США предлагают присматривать за роботами-кошками, чтобы излишне не истощать пенсионеров.

66-летняя Сьюзен Гарелик два года назад попрощалась с 14-летним котом и упала в депрессивное состояние. Однако полгода назад работники базы подарили ей высокотехнологичного котенка, пишет New York Post.

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Программа «RiverSpring at Home» направлена на то, чтобы помочь пожилым людям справиться с одиночеством, а уход за живыми животными может стать для них сложной задачей.

Точная копия кошечки моргает, двигает лапами, реагирует на движение и прикосновение.

«Она мяукает и мурлыкает, как настоящая кошка», – добавила Гарелик.

Пациентов базы обеспечивают не только котами, но и собаками. Специалисты утверждают, что терапевтические движения животных имеют целебные свойства.

Кроме того, таких домашних любимцев не надо ни кормить, ни выгуливать. Также они не вызывают аллергических реакций.

В 18 пенсионеров – роботы-коты, в 7 – собаки.

В компании объясняют, что пытаются успокаивать людей животными, а не лекарствами.

Механические друзья могут помочь в депрессии, тревоге, возбуждении или слабоумии.

«Моя семья говорит, что это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Принцесса не может меня любить так, как моя покойная кошка, но она мне очень помогла и делает меня счастливой», – заключает Гарелік.

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