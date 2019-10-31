Ученые разгадали последний маршрут 5300-летней ледяной мумии благодаря мху (фото)

Тело древнего человека обнаружили в 1991 году в леднике на севере Альп в Италии. С тех пор почти каждый найденный фрагмент был проанализирован палеонтологами, в том числе и содержимое желудка.

Замороженный растительный покров, который ученые обнаружили на ледяном теле мумии эпохи энеолита, помог реконструировать роковое путешествие погибшего 5 300 лет назад.

Об этом сообщает CNN.

Тело древнего человека обнаружили в 1991 году в леднике на севере Альп в Италии. С тех пор почти каждый найденный фрагмент был проанализирован палеонтологами, в том числе и содержимое желудка.

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Однако недавно исследователи из университета Глазго и Инсбрукского университета обнаружили по меньшей мере 75 видов мохообразных растений, которые сохранились в льду с мужчиной. Из них только 30% были местными, остальные, предполагают ученые, перенеслись на одежде или через навоз крупных травоядных животных.

Растения осторожно изъяли из льда вокруг мертвого тела, а также из одежды и снаряжения и даже желудочно-кишечного тракта.

Некоторые из видов, определены как мхи, существуют на сегодня в боковой долине Финшгау в итальянской провинции Южный Тироль. Это позволяет предположить, что мужчина прошел по долине во время восхождения на ледник – на место своего последнего отдыха.

Кроме того, найденный другой вид – Neckera pennata – позволяет предположить, что он поднимался с юга на север вверх по Финшгау, а не на соседние долины.

В 2007 году ученые предполагали, что в свои последние 33 часа древний человек путешествовал от низких районов с теплолюбивыми растениями в высокогорье.

На протяжении последних лет ученые сформировали «катастрофическую» теорию, согласно которой мужчина, возможно, вернулся домой из Альп, но какое-то происшествие заставило его бежать обратно в горы, где он и умер.

Как сообщал УНИАН, ученые реконструировали лицо мужчины эпохи Средневековья со скелета, которому более 600 лет.l