Названы самые популярные YouTube-видео за 2018 год в Украине и мире

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2018 году собрал хит группы Kazka "Плакала".

Компания Google представила YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

Этот год запомнится моментами, связанными со знаменитостями. В феврале Кайли Дженнер удивила мир видео To Our Daughter, 11-минутным фильмом о подробностях своей беременности и рождения маленькой Сторми, который посмотрели более 53 миллионов раз только за первую неделю, и это сделало его наиболее популярным немузыкальным видео на YouTube в мире в 2018 году.

Уилл Смит снимает свои видео по всему миру. И да, он прыгнул из вертолета над Гранд Каньоном на спор. Рианна начала выпускать еженедельные советы по макияжу. И, конечно же, прямая трансляция выступления Бейонсе на фестивале Coachella – которое теперь известно как #Beychella – дала фанам, независимо от того, где они находятся, возможность стать свидетелями этого грандиозного шоу.

В списке самых популярных видео года представлены как уже популярные звезды YouTube, так и новые: например, комик из Индии Амит Бхадана всего за один год привлек в свой канал 11 миллионов пользователей, а почти двухчасовой фильм от Lâm Chấn Khang стал настоящей сенсацией во Вьетнаме.

В целом первая десятка видео собрала более 673 миллионов просмотров.

Топ-10 видео 2018 года в мире

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5.Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

