Хакеры взломали сервер Гарвардского университета

Руководство Гарвардского университета предупредило студентов и абитуриентов, что их персональная информация, хранившаяся на сервере учебного заведения, могла оказаться доступной посторонним лицам, передает AP.

В феврале сервер университета был взломан хакерами, в результате чего ими могли быть получена информация о десяти тысячах пользователей, для более половины из которых были доступны номера полисов социального страхования.

Номер полиса социального страхования может быть использован для получения кредита или оформления кредитной карточки. Представители университета пообещали впредь обеспечить более надежную защиту для персональных сведений пользователей, а также помочь пострадавшим установить, воспользовался ли кто-либо номерами их полисов.

Лента.ру