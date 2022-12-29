Военные ликвидированы в результате "хлопков".

OSINT-исследователи установили личности трех техников инженерно-авиационной службы авиаэскадрильи Ту-160 тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ, погибших на авиабазе в Энгельсе.

Данные погибших удалось верифицировать в соцсетях и дополнить информацию некоторыми данными и фотографиями, пишет сооснователь InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Среди погибших:

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майор Воронов Андрей Николаевич 1976 года рождения;

старший лейтенант Ануфриенко Максим Андреевич 1989 года рождения;

старший лейтенант Пампухин Александр Анатольевич 1989 года рождения.

Взрывы на "Энгельсе" - что известно

Первые взрывы на аэродроме в Энгельсе прогремели в ночь на 6 декабря. Россия не сообщала о потерях, но в сеть просочились фото подбитых истребителей.

26 декабря взрывы на "ядерной" авиабазе прогремели снова. По данным журналиста Владимира Золкина, повреждены минимум 5 Ту-95; 17 ликвидированных и 26 раненых оккупантов.

Офиально Москва подтвердждала гибель трех захватчиков.

За несколько дней до того россияне тренировались на "Энгельсе" нанесению новых ударов по Украине. По словам советника ОП Алексея Арестовича, свежий "хлопок", вероятно, помешал совершить воздушный налет на украинские города накануне праздников.

Позже в ВВС Украины отметили, что после взрывов оккупанты рассредоточили самолеты по другим аэродромам - подальше от украинской границы.

The New York Times пишет, что это может значительно усложнить для россиян осуществление массированных атак по украинской энергетике. Дальние удары Украины совпали с сокращением в России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

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