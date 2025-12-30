Россия врет об атаке на резиденцию Путина, чтобы заблокировать мирные переговоры, - МИД

В последнее время благодаря активной работе Украины и США ускорились усилия по поиску путей к миру.

Россия придумала мистификацию об атаке на резиденцию инициатора войны и российского диктатора Владимира Путина, чтобы отказаться от мирных усилий.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий сообщил в сети X в ответ на российское заявление о том, что Россия сделает собственную переговорную позицию более жесткой.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и достаточно небрежное) оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - отметил Тихий.

Видео дня

"Атака" на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия 29 декабря распространила лживое заявление о якобы запуске Украиной дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае. Не предоставив никаких правдоподобных доказательств, Россия продолжает озвучивать выдумки о "террористическом акте". В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что теперь РФ усилит переговорную позицию в разговорах с американцами.

Эти российские заявления начали звучать сразу же после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во Флориде. По итогам этой встречи Зеленский сообщил, что Трамп подтвердил намерение предоставить Украине сильные гарантии безопасности (поддержанные в Конгрессе), экономический пакет восстановления Украины, и подготовить соглашение о свободной торговле между Украиной и США и тому подобное.

Украина и США активно работают над согласованием плана по окончанию войны.

В то же время, по мнению Зеленского, Путин не желает прекращать полномасштабную войну против Украины.

Комментируя российскую ложь об атаке на "резиденцию Путина" президент Украины заявил, что Россия готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: