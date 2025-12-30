Эксперты протестировали сотни смартфонов 2025 года и определили лучшие для фото

В рейтинг попали модели от Google, Samsung, Apple и китайских брендов.

Если вы в поисках смартфона с упором на камеру, эксперты PhoneArena собрали самые востребованные и топовые камерофоны, выпущенные за последние 12 месяцев.

В рейтинг попали модели от Google, Samsung, Apple и китайских брендов. Как отмечается, они не только лучшие девайсы с точки зрения фото и видео, но у них внутри стоит мощная "начинка" и все необходимые в 2025 году функции.

Huawei Pura 80 Ultra по праву можно назвать инженерным прорывом. Телефон оснащен крупным дюймовым RYB-сенсором, поддерживает переменную апертуру диафрагм, рекордный динамический диапазон и уникальный двойной перископ с оптическим зумом до 10x. Это один из самых продвинутых камерофонов в истории.

Видео дня

nubia Z80 Ultra выделяется соотношением цены и возможностей. За относительно небольшие деньги он предлагает нестандартные фокусные расстояния (35 и 18 мм), качественную портретную съемку и полноценную флагманскую начинку.

Honor Magic 8 Pro делает акцент на телеобъектив с разрешением 200 Мп, что позволяет делать детализированные снимки и обеспечивает мощный 3.7x оптический зум (до 100x цифрового) с оптической стабилизацией. А еще у смартфона отличное боке.

Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 15 Ultra – выбор для энтузиастов. Оба смартфона получили продвинутую оптику, огромные сенсоры, расширенные режимы съемки и мощные телеобъективы. Они уверенно справляются с макросъемкой и впечатляют качеством зума даже в сложных условиях.

Свежие флагманы vivo X-серии (x300 и x300 Pro) – находка для любителей портретов и ручных настроек. Богатое ПО, оптика Zeiss и физические телеэкстендеры выводят мобильную фотографию на новый уровень.

Среди более массовых моделей выделяется Pixel 10 Pro с лучшей ночной съемкой на рынке, Galaxy S25 Ultra, предлагающий универсальную камеру и продвинутые ИИ-инструменты, а также iPhone 17 Pro Max, который вошел в топ за непревзойденное качество видео, удобство и лучшие live-фото на рынке.

Подводя итоги, обозреватели отмечают, что универсального камерофона, подходящего всем, не существует – выбор зависит от сценариев съемки, предпочтений пользователя и того, какие задачи для него важнее всего.

В 2025 году производители начали массово ставить в смартфоны кремний-углеродные батареи емкостью 7000 мАч и выше. В результате автономность новых моделей сильно выросла. И эти 10 смартфонов предлагают лучшее время работы от батареи.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: