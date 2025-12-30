Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель, - Туск

Он подчеркнул, что при этом Киеву придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО, сообщает Reuters.

Он заявил, что произошли события, дающие основания для надежды на то, что война может закончиться, и довольно быстр. Однако, подчеркнул Туск, это "далеко не стопроцентная уверенность".

"Когда я говорю, что мир на горизонте, я говорю о ближайших неделях, а не о ближайших месяцах или годах. К январю нам всем придется собраться вместе... чтобы принять решения о будущем Украины, о будущем этой части мира", - сказал он.

По его словам, гарантии безопасности США, предоставленные Украине, дают основания надеяться на скорое окончание конфликта, при этом Киеву придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

Война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война в Украине может завершиться в 2026 году, поскольку иначе российскому лидеру Владимиру Путину придется объявлять мобилизацию, а он этого не хочет.

Отвечая на вопрос о будущем Донбасса, Зеленский сказал, что что реальным компромиссом может стать создание свободной экономической зоны с особыми правилами. При этом решение должен принимать украинский народ на референдуме.

