Руководитель ГУР Минобороны отметил, что россияне экономят ракеты "Кинжал" из-за их ограниченного количества и неспособности производить новые.

У России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине. После чего они в принципе закончатся.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Liga.net. Он отметил, что РФ уже уменьшила интенсивность таких террористических обстрелов.

"Того количества ракет, которое осталось - если взять чисто математически их расчеты - хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", - сказал Буданов.

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Говоря о сокращении частоты массированных обстрелов руководитель ГУР обратил внимание, что сперва Россия била по украинской критической инфраструктуре раз в неделю, потом - раз в 10 дней, раз в две недели, а сейчас пауза длится еще дольше.

"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: скоротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их попытки - это нереально", - подчеркнул Буданов.

Он рассказал, что россияне берегут ракеты "Кинжал" из-за их ограниченного количества. Также влияет нехватка комплектующих для их изготовления из-за санкций. Если некоторые компоненты они и завозят благодаря праралельному импорту, то часть, несмотря ни на что, так и не могут достать.

"Их всего на начало войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания, "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?", - говорит Буданов.

Ракетные удары россиян по критической инфраструктуре

С начала октября Россия начала регулярно наносить массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Под удары попадают системы энергетики, тепло- и водоснабжения.

Одна из последних таких атак произошла 16 декабря. В тот день Россия запустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 – крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 – управляемые авиационные ракеты х-59/х-31п). Силы и зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 60 ракет.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у россиян осталось запасов ракет на 2-3 атаки. После этого запасы иссякают, а это недопустимо для военных. По его словам, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300, но иранские дроны-камикадзе уже не приносят пользы, поскольку украинские военные научились их сбивать.

Ранее эксперты и чиновники несколько раз уверяли, что в России заканчиваются запасы ракет. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов также заявлял, что запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям.

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