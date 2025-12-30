Повышение тарифов Укрзализныци еще до войны привело к потере 10% грузов, – ФРТУ

В ФРТУ отметили, что повышение тарифов Укрзализныци происходило на фоне уже высокой и неконкурентной стоимости железнодорожных перевозок по сравнению с другими видами транспорта.

Повышение железнодорожных тарифов в Украине еще до начала полномасштабной войны привело к сокращению грузовых перевозок и потере доходов, а во время военного положения может иметь еще более негативные последствия для экономики. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение Укрзализныци повысить тариф на грузовые перевозки.

Как отметил Гусак, повышение тарифов Укрзализныци происходило на фоне уже высокой и неконкурентной стоимости железнодорожных перевозок по сравнению с другими видами транспорта. Это приводило к постепенной потере грузовой базы и переходу части перевозок на автомобильный транспорт.

По его данным, в 2015 году Укрзализныця перевозила около 300-350 млн тонн грузов. Но в последующие годы, из-за регулярного повышения тарифов, объемы перевозок сокращались. В 2020 году они составляли около 305 млн тонн, а в 2021 году - 315 млн тонн, что означает потерю примерно 10% грузов за шесть лет. В то же время объемы автомобильных перевозок в довоенный период выросли на 40-50 млн тонн.

В Федерации отмечают, что УЗ самостоятельно сформировала замкнутый круг: повышение тарифов приводит к сокращению грузов, снижению доходов, и, как следствие - к новым повышениям. После начала войны ситуация обострилась, поскольку многие предприятия работают на грани выживания и не могут компенсировать рост логистических затрат.

"Каждое повышение тарифов сейчас означает, что часть предприятий не только отказывается от железнодорожных перевозок, но и вообще останавливает работу. Это потери для Укрзализныци, бюджета и рынка труда", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на период военного положения государство должно ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий, а потребности Укрзализныци в финансировании восстановления инфраструктуры и покрытия убытков от пассажирских перевозок целесообразно покрывать за счет международных кредитов и внешней помощи, доступ к которым имеют государство и государственные компании, но не частный бизнес.

"Повышение тарифов это сценарий, в котором проиграют все. Альтернативой должна стать поддержка экономики и сохранение предприятий до завершения войны", - подчеркнул Гусак.

Ранее член Наблюдательного совета Укрзализныци Анатолий Амелин заявил, что повышение грузовых тарифов на 20% приведет к почти пропорциональному падению грузопотока - на 19%. Об этом свидетельствует внутреннее исследование компании. Он также сообщил, что УЗ имеет более $1 млрд долгов и нуждается в масштабной реструктуризации, а также реформ в финансировании пассажирских перевозок и анбандлинга. Но повышение тарифов без решения системных проблем только ухудшит ситуацию: часть клиентов откажется от услуг железной дороги или перейдет на автотранспорт.