Механик с 50-летним опытом назвал автомобили, которых нужно избегать любой ценой

Механик также назвал автомобили, на которые стоит обратить внимание.

Выбор надежного автомобиля является непростой задачей. К счастью, всегда можно обратить внимание на советы экспертов, пишет Daily Mail.

Автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер в одном из видео на своем YouTube-канале рассказал, от каких автомобилей стоит держаться подальше. Он заявил, что у этих авто довольно много проблем с надежностью и качеством.

От каких автомобилей стоит держаться подальше

Большие автомобили Toyota

Килмер заявил, что современные автомобили Toyota стали значительно хуже своих предшественников. По его словам, новые модели бренда не такие надежные, как автомобили, которые японский бренд выпускал еще 10 лет назад.

Больше всего механика разочаровали большие автомобили Toyota. По его словам, такие модели, как Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser, стали слишком большими для их маломощных двигателей.

Килмер подчеркнул, что переход Toyota на более компактные двигатели противоречит исторической ориентации бренда на надежность. Также он поделился, что с началом пандемии COVID-19 в цепочку поставок Toyota стали поступать более дешевые запчасти.

Тем не менее, механик признал, что некоторые автомобили Toyota все еще остаются очень надежными. Он порекомендовал обратить внимание на модели Camry, RAV4, Prius и Corolla.

Автомобили Ford американского производства

Транснациональный автогигант Ford выпускает огромное количество различных моделей, некоторые из которых предназначены для определенных рынков. По словам Килмера, худшими из них являются автомобили бренда, которые выпускаются в Северной Америке.

Механик напомнил, что Ford в 2025 году лидирует по количеству отзывов своих автомобилей в США. Более того, производитель заявляет о большом количестве проблем с поставками запчастей.

Новые пикапы

Килмер заявил, что не рекомендует ни один из новых пикапов, которые сейчас продаются на рынке США. По его словам, новые модели в этом сегменте страдают от отзывов и проблем с запчастями, вызванных сбоями в цепочке поставок.

Механик призвал водителей обратить внимание на подержанные пикапы, которые прошли проверку временем. В частности, он упомянул Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Nissan Fronteir и Nissan Titan.

Определен худший производитель автомобилей

Ранее в Consumer Reports определили производителя худших автомобилей. Речь идет о бренде Jeep.

Отмечается, что автомобили этого бренда оказались не только ненадежными, но и имеют низкий рейтинг удовлетворенности владельцев. В рейтинге Consumer Reports бренд Jeep получил 64 балла в дорожных тестах, а средняя прогнозируемая надежность оказалась хуже, чем у многих конкурентов.

