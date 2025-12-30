Путин продолжает скрытую мобилизацию: российских резервистов уже отправляют на сборы

Указ "о проведении специального собрания" опубликован на сайте правовых актов. Он вступил в силу сегодня.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении сборов резервистов для защиты "критически важных объектов". Об этом со ссылкой на официальные источники РФ сообщил телеканал "Дождь".

Отмечается, что в ноябре Путин подписал закон, который позволяет отправлять резервистов на защиту важных объектов даже в мирное время. Продолжительность сборов - два месяца. И фактически, отмечают журналисты, набор резервистов уже начался. По данным СМИ, кампания по набору резервистов продолжается в 20 регионах России. При этом в приграничных территориях резервисты будут заниматься не только охраной критически важных объектов.

"Речь идет о гражданах, которые отдельно добровольно заключили контракт на пребывание в резерве. Эта мера не касается тех, кого после службы включили в запас без ежедневных военных обязанностей", - уточняют в сообщении.

Призыв в российскую армию

Как сообщал УНИАН, Путин подписал законы, которые позволят ему отправлять резервистов на оккупированные территории Украины. А первые подразделения из резервистов уже формируются.

Кроме того, Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию РФ. Призывные мероприятия будут продолжаться в течение всего года, а отправлять к местам прохождения военной службы, как и раньше, будут дважды в год. Согласно указу, с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется призвать на срочную службу в российских вооруженных силах 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.

