Восстановление Каховского водохранилища может стать ошибкой, - эколог

Без демилитаризации любые инвестиции в восстановление водохранилища будут напрасными, предостерегает специалист.

Запорожская АЭС и южные регионы Украины нуждаются в надежном водоснабжении, но восстановление Каховского водохранилища не является оптимальным решением. Вице-президент по военной экологии и восстановлению экосистем в Ассоциации профессионалов окружающей среды Валентин Щербина рассказал УНИАН, какие существуют альтернативы и почему они являются более экономически выгодными и менее рискованными.

Насколько Каховское водохранилище критично именно для ЗАЭС и есть ли какие-то альтернативы?

По словам эколога, ЗАЭС является чрезвычайно важным объектом для Украины - как в нынешних условиях, так и для будущего восстановления после войны. Это один из ключевых пунктов, который нельзя включать в любые переговоры или обсуждения по территориям. Обеспечение безопасности АЭС и надежное водоснабжение для ее охладителя должны быть приоритетными.

"Альтернативным вариантом водообеспечения Запорожской АЭС и юга Украины может стать прямой забор воды из Днепра с несколькими безопасными порогами. Это технически возможно, дешевле в перспективе и не требует создания водохранилища", - подчеркнул Валентин Щербина.

По его словам, альтернативный вариант забора воды из Днепра позволяет обеспечить необходимый уровень охлаждения значительно быстрее, чем восстановление водохранилища, которое требует длительного и сложного технического процесса с большими капиталовложениями и рисками.

"Не стоит придумывать сложные схемы - можно использовать проверенные решения, как это делала Чернобыльская АЭС: прямой забор воды из охладителя работал без проблем и стоил около 5 млн грн в год. Аналогично, поддержка уровня Киевского водохранилища с помощью насосных станций всегда была технически простой и эффективной", - отметил эколог.

Реально ли восстановить Каховское водохранилище полностью?

По словам эколога, восстановить водохранилище технически возможно, но на это понадобятся годы - ориентировочно 5-8. Однако воспроизведение прежних систем, в частности Каховского канала и оросительных машин "Фрегат", является экономически неэффективным: большая часть воды, по его словам, тратилась при транспортировке или испарялась, а старые методы не соответствуют современным потребностям и условиям климатических изменений.

Вместо этого целесообразнее искать альтернативные, более дешевые и современные способы водообеспечения, адаптированные к нынешней системе расселения и водопотребления, а не восстанавливать устаревшие советские технологии, говорит он.

"Полноценное восстановление питьевого водоснабжения региона без Каховского водохранилища требует ориентировочно €3-5 млрд капитальных вложений и 6-10 лет реализации. Но! Мы получим - современную систему водозабора, подготовки и очистки питьевой воды, надежные магистральные водопроводы, современные насосные станции, резервуары, управление, автоматику и безопасность. Плюс водосберегающее управление", - подчеркнул Щербина.

Он пояснил, что создать современную, климатически ориентированную систему питьевого водоснабжения южного региона Украины возможно даже без восстановления Каховского водохранилища, используя средства на послевоенное восстановление, в частности замороженные активы РФ.

"За шесть, может, семь лет такой проект можно реализовать. Но это будет как раз лучше, чем было, а не восстановить то, что уже морально устарело", - отметил эколог.

"Кстати - за такие же деньги можно сделать еще и современную, экологически безопасную систему водоотведения и канализации. Централизованную! Измученные войной люди этого региона заслужили не новый уличный туалет типа "сортир", а цивилизованный и комфортный санузел!" - подчеркнул он.

Существует ли риск, что восстановление дамбы нанесет природе больший вред, чем ее отсутствие?

В то же время восстановление дамбы и водохранилища, по словам специалиста, несет критические экологические риски, ведь новая экосистема уже начала формироваться. То есть прямое восстановление старых условий технически и экологически неоправданно.

"Ландшафты уже начали воспроизводиться естественным путем и формируют самодостаточную пойменную экосистему, подобную той, что существовала до создания водохранилища. Природа сама восстанавливает водоочистку, регулирует наводнения, рыбные запасы вырастут на порядок, как по количеству, так и по качеству. То же касается и биоразнообразия, включая почвы и пойменные леса, которые имеют историческое значение еще со времен скифских времен", - подчеркнул он.

Кроме этого, по его словам, в пойменной части возможно восстановление сельского хозяйства, в частности отгонного животноводства, где можно выпасать большие стада скота, а природа ежегодно бесплатно будет обеспечивать кормовую базу.

"Территория имеет потенциал для бортничества - по историческим свидетельствам, раньше здесь было столько пчел, что дуплистых деревьев не хватало для гнезд. Вдоль Днепра простирались рощи и сады, земля была чрезвычайно плодородная и богатая. Сегодня эта территория может приносить значительную прибыль, в частности благодаря туризму, не уступая доходам от гидроэлектростанций", - отметил Щербина.

В то же время, отмечает специалист, ожидаемые доходы от гидроэлектростанции - "смехотворные" 50-60 млн евро в год.

"Для достижения доходности, эквивалентной Каховской ГЭС, солнечным электростанциям нужно около 0,6-2,2% площади Каховского водохранилища. В то же время для достижения доходности, эквивалентной Каховской ГЭС, нужно инвестировать около €0,6-1,8 млрд в солнечные электростанции (без накопителей) или €1,3-2,7 млрд с BESS. Это вдвое быстрее и менее рискованно, чем восстановление большой ГЭС", - подчеркнул специалист.

Кроме очевидных потерь сельскохозяйственных земель и пастбищ, существует и скрытый вред: поднятие базисного уровня воды до 16 м вызывает эрозию и дополнительные экологические риски.

"И при создании нового водохранилища мы снова поднимаем базы эрозии, что активизирует эрозионные процессы вокруг этого нового рукотворного моря. Вследствие поднятия уровня воды активизируется эрозия и смыв верхнего плодородного слоя почвы, включая почвы, близкие по плодородию к черноземам", - добавляет эколог.

На сегодня ивовым лесом, о котором много пишут в СМИ, в почве связаны достаточно вредные загрязняющие вещества, которые попали в воду и во время эксплуатации Каховского водохранилища, говорит Щербина. Они зафиксированы и происходит биологическая ремедиация, то есть биологическое восстановление.

"Растения надежно фиксируют загрязняющие вещества в корнях, стволах и листьях, препятствуя их переносу вниз по Днепру к Черному морю. Создание нового водохранилища растворит эти накопленные загрязнения, вызвав их миграцию в нижнее течение реки и море", - пояснил эколог.

Нужна ли полная демилитаризация региона для начала восстановления водохранилища?

"Никакие работы (без демилитаризации - ред.) никто не будет начинать априори, потому что это опасно для жизни и здоровья. Ну и техника также под опасностью. Восстановление водохранилища и вообще повышение экономического уровня украинского народа не входит в планы агрессора и оккупанта. С точностью до наоборот. И будут диверсии, обстрелы и т.д. со стороны россиян", - говорит эколог.

Учитывая это Валентин Щербина подчеркнул, что без демилитаризации любые инвестиции в восстановление водохранилища будут напрасными.