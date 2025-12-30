Новые купюры отражают культурное наследие Сирии.

В Сирии вводят новую валюту. Президент Ахмад аль-Шараа вместе с председателем Центрального банка Сирии Абдулкадером Хусрие представил новые банкноты, сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

Помимо обновления внешнего вида банкнот, сирийская валюта была деноминирована - из нее убрали два нуля, так как за время войны она обесценилась более чем на 99%.

Президент аль-Шараа отметил, что реденоминация означает завершение одной эпохи и начало нового этапа для Сирии, подчеркнув, что изъятие нулей из старой валюты упрощает расчеты, но само по себе не улучшает экономику. По его словам, экономический рост зависит от повышения производства, снижения безработицы и стабильности банковского сектора.

Новые купюры, которые отражают культурное наследие Сирии, должны упростить торговлю, уменьшить зависимость от доллара и восстановить доверие к сирийскому фунту. На банкнотах отныне изображены оливки, пшеница, хлопок и прочее - вместо лица диктатора Башара Асада.

Сирийский фунт - последние новости

Сирия договаривалась с Россией, которая хоронит диктатора Башара Асада, о печати нового сирийского фунта. Страна договорилась с российской государственной типографией денег "Гознак". Соглашение было окончательно заключено, когда высокопоставленная сирийская делегация посетила Москву в конце июля 2025 года.

