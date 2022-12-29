В результате падения обломков был поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж.

В российском Энгельсе возле аэродрома стратегической авиации РФ прогремели взрывы.

На территории района сработала система ПВО. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, пишет "РБК".

"Уничтожен неизвестный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", - сказал он.

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Позже, как пишут росЗМІ, Бусагин заявил о сбитии БПЛА в районе Энгельса. В результате падения обломков был поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж. Кроме того, в одном из домов выбило окно на балконе.

Взрывы в Энгельсе

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря в России впервые прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Тогда пострадали российские военные самолеты.

Уже 26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова раздались взрывы. Минобороны России тогда заявило, что взрыв произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника". В результате инцидента погибли несколько человек.

В четверг, 29 декабря, над Энгельсом вновь сработала система ПВО. В британской разведке считают, что периодические взрывы на аэродромах на территории РФ свидетельствуют о проблемах с имеющимися в государстве средствами ПВО.

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