Экспорт лома дает государству в 280 раз меньше налогов, чем его переработка в Украине, - Укрвнешэкспертиза

Переработка лома дает мультипликативный эффект для всей экономики, отмечает заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного сырья, в то же время металлургические комбинаты - более 7500 грн с каждой тонны, а с учетом платежей смежных отраслей - до 14000 грн с тонны. Учитывая эту разницу, внутренние потребители лома должны приоритетно обеспечиваться сырьем, особенно сейчас в военное время. Об этом заявил заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк, комментируя ситуацию на украинском рынке лома.

"Переработка лома дает мультипликативный эффект для всей экономики, поскольку стимулирует рост в смежных отраслях, например, производство железорудного сырья, кокса, ферросплавов. Все это нужно транспортировать внутри страны, то есть, транспортная отрасль получает дополнительные грузы. Кроме денежных поступлений в бюджет, металлургические заводы обеспечивают десятки тысяч официальных рабочих мест у себя и на смежных предприятиях, - отметил эксперт.

Также заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" отметил, что если металлургическим комбинатам удастся реализовать запланированное увеличение производства, то собранного лома может не хватить. На 2026 год металлургические комбинаты заявили о планах по увеличению производства жидкой стали до 8,9 млн. тонн.

По оценке ГП "Укрвнешэкспертиза", объем выплавки стали в 2025 году составит около 7,6 млн тонн.