План поддержания Эвереста в чистоте провалился: Непал отменит депозиты за возврат мусора

Непал решил отказаться от многолетней системы депозитов за мусор на Эвересте, поскольку она не смогла уменьшить количество отходов на самой высокой горе мира. Как пишет The Independent, система, которая была введена более 10 лет назад, требовала от альпинистов платить депозит в 4 000 долларов, который можно было вернуть, если они приносили из экспедиции не менее 8 кг мусора.

Однако, говорится в статье, эта политика не дала значимых результатов, особенно в лагерях на высоте, где мусор заметнее всего и его труднее всего убрать. Представители Министерства туризма рассказали BBC, что система будет отменена, потому что она "не показала ощутимого результата" и превратилась в административное бремя, несмотря на то, что большинство альпинистов за эти годы получали свои депозиты обратно.

По словам властей, проблема заключается в местах сбора отходов. Хотя альпинисты обычно забирают мусор из более низких лагерей, значительное количество отходов - контейнеры для еды, брошенные палатки, кислородные баллоны и человеческие отходы - остается на больших высотах. Причем чаще всего альпинисты отдают приоритет возврату кислородных баллонов из более высоких лагерей.

"Другие вещи, такие как палатки, банки и коробки с едой и напитками, обычно остаются там, поэтому мусор накапливается", - сказал он.

По данным СМИ, в среднем альпинист производит до 12 кг отходов во время экспедиции на Эверест, которая обычно длится несколько недель.

"Официальные лица называют ограниченный контроль еще одной существенной проблемой. Вне контрольной точки над ледником Кумбу наблюдение за обращением с мусором на высших участках горы практически отсутствует, а контроль там является сложным и опасным", - пишет издание.

Власти планируют заменить депозит на невозмещаемый сбор за уборку, ожидаемая сумма которого составит 4 000 долларов после утверждения парламентом. Собранные средства пойдут на создание дополнительных контрольных пунктов и привлечение горных рейнджеров для мониторинга уборки в лагерях на значительной высоте. Представители туристической отрасли отметили, что новая система создаст специальный фонд для контроля и уборки вместо депозитной схемы, которая не смогла изменить поведение альпинистов. Этот сбор станет частью недавно введенного пятилетнего плана по уборке гор, направленного на борьбу с мусором на основных вершинах Непала.

Хотя ни одно комплексное исследование еще не подсчитало общее количество мусора на Эвересте, считается, что и накопилось десятки тонн, включая человеческие отходы, которые не разлагаются при низких температурах.

Отмечается, что количество альпинистов, которые пытаются подняться на Эверест, растет. Сегодня это около 400 человек ежегодно, также поднимаются сотни гидов и обслуживающий персонал.

Экологические организации и местные власти предупреждают, что без постоянного мониторинга и контроля любые меры по уборке рискуют оставаться сосредоточенными только на низших лагерях, тогда как мусор продолжает накапливаться на больших высотах.

Изменения в подъеме на Эверест

Напомним, что Непал готовит серьезные изменения правил для тех, кто хочет покорить Эверест. В частности, выросла "входная плата", а также планируют требовать у альпинистов документ о покорении вершины выше 7 тысяч метров, чтобы избежать неопытных новичков. Также планируется повысить квалификацию гидов.

И пока, как ожидается, плата за разрешение на покорение Эвереста в пик сезона вырастет до 15 тысяч долларов, Непал планирует отменить плату за восхождение на другие горные вершины. Таким образом власти страны пытаются перенаправить поток туристов, который сейчас концентрируется вокруг самой высокой вершины мира - "восьмитысячника" Эвереста, высота которого превышает 8849 метров над уровнем моря.

