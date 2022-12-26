В результате взрывов погибли трое российских военных.

Сегодня ночью в российсом городе Энглельс было неспокойно. Местные паблики сообщили о взрыве, а на местном летном стратегическом аэродроме звучала сирена.

В Минобороны РФ поспешили обвинить в происходящем Украину. В российском военном ведомстве утверждают, что в районе военного аэродрома сбили якобы украинский беспилотник. В результате падения погибли трое российских военных.

"Двадцать шестого декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", - указано в сообщении.

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Ситуация на фронте сегодня

По данным Генштаба, на Донбассе ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов. Одновремено сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Между тем, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, Кремль готовит население России к продолжению войны, а результаты опросов демонстрируютроосиян отдавать свою жизнь за путинскую власть.

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