Украина назвала историю выдумкой, а эксперты не нашли никаких доказательств массированного удара дронами.

После воскресной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп выглядел довольным, однако уже в тот же вечер Владимир Путин заявил о якобы масштабной атаке украинских беспилотников на его резиденцию.

Как пишет The Wall Street Journal, время появления этой истории сразу вызвало вопрос - кому она выгодна. Очевидно, не Украине.

В понедельник Трамп заявил, что услышал о вероятной атаке непосредственно от Путина. "Я был очень зол этим", - сказал президент США, подчеркнув, что сейчас "деликатный период", и "одно дело быть обиженным, а другое - атаковать дом".

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что "история об "ударах по резиденции" является полной выдумкой". По его словам, такие заявления могут быть направлены на подрыв недавно налаженных контактов между Киевом и Вашингтоном.

Кремль, в свою очередь, утверждает, что российская ПВО якобы уничтожила все 91 беспилотник, которые направлялись к резиденции Путина, и заявляет об отсутствии повреждений или жертв. В то же время МИД РФ пригрозил "ответными ударами" и сообщил, что из-за этого инцидента "переговорная позиция России будет пересмотрена".

Эксперты ставят под сомнение достоверность российских утверждений. Аналитики Института изучения войны отмечают, что подтвержденные украинские удары вглубь территории РФ обычно сопровождаются видео с места событий, сообщениями местных жителей, фиксацией работы ПВО, пожарами или взрывами. В случае с якобы атакой на резиденцию Путина никаких таких доказательств не появилось.

"По состоянию на понедельник мы не наблюдали ничего из этого", - отметила представитель ISW Грейс Мэппс.

На фоне заявлений Москвы также напоминают, что Россия неоднократно пыталась убить Владимира Зеленского, в том числе и за пределами Украины. В сентябре российская крылатая ракета попала в здание Кабинета министров в Киеве.

"Тем не менее, Зеленский продолжил свои усилия по переговорам о прекращении войны. Путин отказался прекратить боевые действия, пока Украина и ее партнеры не согласятся на все требования России. Вызов для Путина заключался в том, как сказать "нет" попыткам господина Трампа заключить мирное соглашение, одновременно изображая Украину как препятствие. Трамп прав, когда говорит о времени этой истории", - заключает WSJ.

"Атака" на резиденцию Путина - что известно

Напомним, 29 декабря Сергей Лавров заявил о якобы атаке 91 украинского дрона на резиденцию Путина и пригрозил "ответным ударом".

Зато Зеленский назвал эти обвинения "очередной ложью РФ" и предостерег, что Москва может готовить новые удары, в частности по Киеву. Он призвал союзников Украины усилить давление на Россию, чтобы заставить ее реально стремиться к завершению войны.

Институт изучения войны не зафиксировал никаких подтверждений заявлений России о якобы украинском ударе по резиденции Владимира Путина в Валдае.

