Путин и российское командование поощряют казни украинских пленных, - командир 225 ОШП Олег Ширяев

Россияне продолжают казнить украинских военнопленных, несмотря на мирные переговоры и требования международных конвенций. Подтверждение тому украинские военные постоянно получают в перехваченных переговорах, заявил командир 225 отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев в интервью The Times.

"В прослушиваниях и радиоперехватах мы постоянно слышим, как их военное командование дает приказы казнить наших военных, которые попадают в плен. Эта практика стала систематической за последние полтора года. Они демонстрируют всему миру свою безнаказанность. Число казней растет на всех направлениях по линии фронта", - прокомментировал командир 225 ОШП британскому изданию.

Олег Ширяев подчеркнул, что такими действиями россияне демонстрируют пренебрежение к законам и обычаям войны и международным конвенциям.

"Для россиян не существует "красных линий". Мы же, в отличие от россиян, не используем бесчеловечных методов. Когда берем в плен российского военного, относимся к нему в соответствии с международным правом", - подчеркнул Олег Ширяев.

Командир 225 ОШП отметил, что россияне не берегут и своих. Диктатор Владимир Путин бросает сотни тысяч солдат в мясорубку, даже во время мирных переговоров.

"Россияне пытаются продвигаться вперед, чтобы во время переговоров иметь возможность навязать ложный нарратив о собственных успехах", - объяснил Герой Украины.

"Финляндия, страны Балтии и Польша могут быть следующим шагом", - предупреждает Олег Ширяев.

