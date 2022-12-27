Накануне удара на аэродроме было от 18 до 20 истребителей, отметил Арестович.

После второго удара по аэродрому стратегической авиации "Энгельс" Россия начала перебрасывать бомбардировщики Ту-95 на крайний Дальний Восток. По данным советника ОП Алексея Арестовича, РФ отвела подальше от Украины минимум 10 самолетов.

В беседе с юристом Марком Фейгиным Арестович отметил, что накануне удара на аэродроме было от 18 до 20 истребителей: "Часть они отвели, часть вернули. Значит, штук 8-10 там еще есть, наверное".

Есть повреждения самой инфраструктуры аэродрома. "Снесена пушка управления полетами", - добавил Арестович.

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Россияне могут разбить на территории "Энгельса" мобильный пункт, но в его эффективности – в связи со специфичностью полетов и в сложных метеоусловиях – Арестович сомневается.

"В любом случае ущерб нанесен и был, возможно, срыв одного масштабного налета", - констатировал Арестович.

В то же время для нанесения ударов по Украине россиянам нужно сесть на "Энгельсе".

Взрывы на "Энгельсе" - что известно

Во время подготовки к следующему массированному удару по Укране на военном аэродроме стратегической авиации "Энгельс" произошла новая серия подозрительных взрывов.

В России заявили, что якобы сбили на подлете к объекту украинский беспилотник, однако отчитались о трех погибших.

В настоящее время реальные потери РФ вследствие атаки неизвестным БПЛА не раскрыты.

Это уже второй крупный взрыв на "Энгельсе". Аэродром был атакован БПЛА 5 декабря, когда оккупанты тоже готовили массированный удар.

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