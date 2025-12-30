Названы самые 'зеленые' города мира: есть неожиданные победители

В рейтинге доминирует одна североамериканская страна.

Новое исследование определило самые экологически устойчивые города планеты. Первое место занял канадский Ванкувер, но в списке есть и Лондон, где за последнее десятилетие построили более 270 небоскребов, а еще около 600 - в планах.

Лондон попал в рейтинг самых экологически устойчивых городов мира

Как пишет TimeOut, столица Великобритании попала в перечень самых устойчивых городов мира. Согласно новому Green City Index, подготовленному компанией Reinders Corporation, специализирующейся на климатических решениях, Лондон занял 10-е место в мире, набрав 66,85 балла. Более того, по словам некоторых экспертов, Лондон технически можно считать лесом: более пятой части городской территории занимают деревья.

В рамках исследования проанализировали города по всему миру по шести ключевым экологическим показателям: качество зеленых зон, использование возобновляемой энергии, качество воздуха, развитие общественного транспорта, удобство для велосипедистов и внедрение туристических налогов. Каждому критерию присвоили вес в зависимости от его влияния на устойчивость города, после чего сформировали итоговый Green City Score.

Речь идет не просто о наличии красивых парков - оценивали, насколько эффективно город функционирует как для людей, так и для окружающей среды. Чем выше балл, тем лучше экологические условия.

Общественный транспорт Лондона получил оценку 64,5 из 100, а учитывая рост велосипедных поездок на 12,7% за прошлый год, показатель "велосипедного удобства" составил 49,7 балла.

Самые экологически устойчивые города планеты

Возглавил рейтинг канадский Ванкувер, набравший 101,71 балла. Канада в целом показала впечатляющие результаты: в первую десятку также вошли Монреаль (77,71) и Торонто (69,72).

Европа, в свою очередь, заняла высокие позиции благодаря Осло (Норвегия), которое стало вторым с результатом 100,57 балла, и Стокгольму (Швеция), занявшему третье место с 94,87 балла.

Генеральный директор Reinders Corporation Геррит Ян Рейндерс отметил:

"В условиях климатических изменений и роста городов понимание того, какие города преуспевают в вопросах устойчивого развития, является как никогда важным. Это исследование показывает, что экологический образ жизни и динамичная современная городская среда могут гармонично сосуществовать. Лондон также доказывает, что даже крупные исторические города способны делать ставку на устойчивый транспорт".

ТОП-10 самых экологически устойчивых городов планеты:

Ванкувер, Канада Осло, Норвегия Стокгольм, Швеция Мюнхен, Германия Цюрих, Швейцария Копенгаген, Дания Монреаль, Канада Сан-Франциско, США Торонто, Канада Лондон, Великобритания

