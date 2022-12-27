Привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее же территории перевешивает любые эскалационные опасения.

Украина наносит более решительные удары по целям в глубине российской территории. По оценкам Киева, вооруженные силы РФ ведут боевые действия на пределе своих обычных возможностей.

Пока украинские удары по аэродромам в сердце России, якобы не нанесли значительного ущерба, пишет The New York Times. Но эти атаки вынудили Россию переместить самолеты дальше на Восток, что потенциально усложнило террористическую кампанию по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

NYT отмечает, что Россия запускает крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые взлетают с пострадавших аэродромов. Более того, взрывы на российских аэродромах потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как они смогут быть развернуты.

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Учитывая широко распространенное в Киеве среди чиновников и гражданских лиц мнение о том, что Россия не может сделать Украине больше, чем она уже делает, если не считать ядерной интенсификации, привлекательность уничтожения ракетного потенциала РФ на ее же территории перевешивает любые эскалационные опасения.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что украинские военные без колебаний наносят удары по аэродромам, топливным хранилищам и складам с боеприпасами, которые являются законными военными целями.

Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и временно оккупированному полуострову. "Никакой реакции. Почему? Потому что у россиян просто нет для этого возможностей", - отмечает Грабский.

NYT отмечает, что дальние удары Украины совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

Взрывы на российских авиабазах

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в России прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" у Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены. А 26 декабря на аэродроме в Энгельсе вновь раздались взрывы. Минобороны России подтвердило это и заявило, что взрыв произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника". Официально сообщается о нескольких погибших.

Тем временем в командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что россияне рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс" после вчерашних взрывов. Благодаря этому активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена. По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, последние взрывы в Энгельсе помешали планам России нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря.

По словам начальника Главного управления разведки Миноброны украины Кирилла Буданова, у России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине. После чего ракеты у РФ в принципе закончатся. Он отметил, что россияне берегут ракеты "Кинжал" из-за их ограниченного количества.

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