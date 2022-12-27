В частности, повреждена диспетчерская башня управления.

Взрывами на территории аэродрома стратегической авиации "Энгельс" повреждены 5 бомбардировщиков Ту-95, сообщил журналист Владимир Золкин со ссылкой на источники.

По уточненным данным журналиста, в результате "прилетов" ликвидировано 17 оккупантов, еще 26 ранены (трое захватчиков – в тяжелом состоянии).

Кроме того, повреждена диспетчерская башня управления, о чем ранее заявлял и советник ОП Алексей Арестович.

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Золкин не стал раскрывать источники информации, добавив, что "источники эти ошибаются крайне редко, хотя ошибаются в принципе все – любые СМИ время от времени предоставляют неподтвержденную информацию".

Новые удары по "Энгельсу" - что известно

26 декабря на территории аэродрома стратегической авиации "Энгельс" (в 600 км от границы Украины) прогремели новые взрывы.

Россия заявила, что ПВО сбила на подлете к объекту неизвестный беспилотник, а обломками убило трех человек. При этом Москва обвинила в атаке Украину.

За несколько дней до того россияне тренировались на "Энгельсе" нанесению новых ударов по Украине. По словам советника ОП Алексея Арестовича, свежий "хлопок", вероятно, помешал совершить воздушный налет на украинские города накануне праздников.

Позже в ВВС Украины отметили, что после взрывов оккупанты рассредоточили самолеты по другим аэродромам - подальше от украинской границы.

The New York Times пишет, что это может значительно усложнить для россиян осуществление массированных атак по украинской энергетике. Дальние удары Украины совпали с сокращением в России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

Это не первая атака беспилотников на российский "Энгельс". В предыдущий раз, 5 декабря, взрывы повредили по меньшей мере несколько бомбардировщиков.

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