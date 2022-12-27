При этом в командовании Воздушных сил предупредили, что угроза массированного ракетного обстрела Украины не миновала.

Россияне рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс" после вчерашних взрывов. Поэтому активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона. Он добавил, что на этом аэродроме все же остается определенное количество самолетов.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать... После этих событий под вечер активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - сказал Игнат.

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При этом он подчеркнул, что угроза массированного ракетного обстрела не миновала, и, возможно, россияне лишь внесли определенные коррективы в свои планы.

"Президент и высшее военное руководство отмечают, что угроза не миновала, оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, придерживаться рекомендаций власти", - отметил спикер.

Что касается атак иранскими дронами, то, по словам Игната, во вторую партию входят 250 беспилотников, 70 из которых уже сбиты силами противовоздушной обороны.

"Была озвучена цифра, что вторая партия это около 250, уже до 70 этих БПЛА ударного типа – Shahed-131 и Shahed-136... уничтожены ПВО. Можно дальше отминусовывать, считать, но россияне будут делать все для того, чтобы склонять Иран к дальнейшему сотрудничеству", - отметил Игнат.

Взрывы на российских авиабазах

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в России прозвучали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" у Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.

В ночь на понедельник, 26 декабря, на аэродроме в Энгельсе вновь раздались взрывы. Минобороны России подтвердило взрыв, заявив, что он произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что последние взрывы в Энгельсе помешали планам России нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря.

А накануне, 25 декабря, несколько взрывов слышали в российском Курске в районе аэродрома. Камеры зафиксировали взрыв на видео около 4 часов утра. В комментариях местные заявили, что в городе ночью было "тревожно".

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