Британская разведка предполагает, что российское командование будет пытаться наказать офицеров, которые будут считаться ответственными за взрывы на авиабазах.

Россия наверняка переместит стратегические бомбардировщики для рассредоточения на разных авиабазах после взрывов на "Энгельсе" и под Рязанью.

В частности, 5 декабря многие открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на авиабазе Дягилево возле Рязани. По сообщениям, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены на "Энгельсе" и и три человека погибли в Дягилево, когда взорвался бензовоз.

"Причины взрывов не были подтверждены. Однако, если Россия оценивает инциденты как преднамеренные нападения, она наверняка будет рассматривать их как одними из наиболее стратегически значимых провалов системы защиты со времени ее вторжения в Украину", - говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

Видео дня

В этой связи сказано, что места взрывов размещаются значительно глубже внутри России, чем предыдущие места похожих взрывов. Авиабаза "Энгельс" находится на расстоянии более 600 км от украинской границы и является главной оперативной базой российской авиации дальнего радиуса действия в западной части России. На этой авиабазе размещается более 30 тяжелых стратегических бомбардировщиков.

Эти самолеты помогают поддерживать российское ядерное сдерживание и часто применяются для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

При этом, как заявляют в британской разведке, вероятно, как ответ на взрывы, российские бомбардировщики временно будут перемещены для рассредоточения на различных авиабазах.

Кроме того, британская разведка предполагает, что российское командование предположительно будет пытаться установить и применить серьезное наказание для тех российских офицеров, которые будут считаться ответственными за допущение этих инцидентов.

"Хлопки" на российских авиабазах - что известно

Взрывы прогремели под Рязанью и в Энгельсе. Вроде бы, аэродромы атаковали дронами. В свою очередь в ВСУ заявили, что еще "ничего не начинали".

При этом представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что за ситуацию на территории России ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "хлопка" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель.

Кроме того, аналитики Института изучения войны предполагают, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы.

Вас также могут заинтересовать новости: