Пострадал один человек, повреждены припаркованные машины, а возле кафе выбило стекла.

В Воронежской области РФ "доброволец" и "мобик" устроили застолье, а потом драку с гранатой.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, инцидент между оккупантами произошел в ночь с 23 на 24 декабря в поселке Подгоренский. 37-летний "доброволец" Иван Киреевский и его мобилизированый собутыльник 34-летний Артем Шаповалов отправились в поселок за приключениями, но алкогольные посиделки переросли в конфликт с другими посетителями и разборки на улице.

По данным эксперта, во время групповой драки Киреевский достал гранату и бросил ее в сторону оппонентов. В результате взрыва пострадал один человек, повреждены припаркованные машины, а возле кафе выбило стекла.

Видео дня

Впоследствии в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как оккупанты выходят из заведения, а через некоторое время детонирует граната.

Мобилизация в России: главные новости

"Добровольцы" в России закончились быстро, поэтому 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предыдущих учений мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, мобилизованные россияне живут в ужасных условиях - печей нет, койки сломаны и воняет мочой.

В ноябре сообщалось, что в Якутии (РФ) семьям "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

Потом власти Курской области Российской Федерации подарила матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт.

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