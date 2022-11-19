А на улице температура -25 градусов.

Печек нет, кровати сломаны и воняет мочой. В таких условиях живут некоторые мобилизованные из России, которых отправляют на войну в Украину.

Как сообщили в Telegram-канале BAZA, видео с демонстрацией палатки, где проживают призывники, на условиях анонимности прислал мужчина из Кузбасса. По предварительным данным, ролик снят на территории одной из воинских частей Омской области.

"Печки все сломаны, срача немерено, все разломано, все кровати сломаны. Воняет мочой. Печек вообще нет на всю палатку. Была одна печка — сломанная. Все в дырах. Я напомню: на улице сегодня -25 градусов. Видно на палатках вон вся изморозь, вся влага замерзла, вся палатка промерзшая. Никаких условий нет", — прокомментировал автор ролика показанные кадры.

Видео дня

На видео можно заметить горы мусора в палатке. Под кроватями, в проходах и на столах валяются кучи пластика, жестяных банок и разнообразных упаковок. Впрочем, это не новость: в роликах с брошенными позициями рашистов уже неоднократно демонстрировались невероятные скопления мусора.

Конфузы с мобилизованными в России: последняя информация

"Мобики" нередко устраивают вооруженные стычки на фронте. Они организовали перестрелку в кафе "Джокер" в Мелитополе. Из-за этого один оккупант получил ранение в плечо, а 12 задержала так называемая "полиция". А в Макеевке призывники вступили в противостояние с "кадыровцами". Конфликт закончился ранениями для трех рашистов.

В так называемой "ДНР" мобилизовали школьника Никиту, которому исполнилось 18 лет. Представители "правоохранительных органов" пришли к нему домой и начали угрожать уголовной ответственностью, если он не прибудет в призывной пункт.

Семьям мобилизованных из Якутии раздали туши оленей. Кремлевские пропагандисты заявили, что родные отправленных на убой призывников "были рады такой помощи".

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