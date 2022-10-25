Во многих регионах РФ после объявления мобилизации начался свадебный бум.

В России до середины октября 2022 года могли мобилизовать минимум 492 тысячи человек.

К такому числу пришли авторы исследования с издания "Медиазона".

Согласно российскому законодательству, получение повестки позволяет жениться сразу в день обращения. "Медиазона" рассчитала количество призванных на войну российских мужчин, взяв за основу данные о росте числа свадеб после объявления мобилизации.

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Так, суммарно в 75 регионах, по которым журналисты имели точные данные, 31 тысячу пар расписали по ускоренной процедуре. Для каждого из регионов с известными данными о свадьбе издание вычислило свой процент мобилизации и соотнесло его с данными о количестве мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Подсчеты показали, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не менее 431 тысячи человек.

Чтобы оценить количество мобилизованных в регионах без данных, журналисты взяли средний процент мобилизации в 1,56%. В этом случае, по их подсчетам, выходит, что по всей России к середине октября могли мобилизовать 492 тысячи человек.

Частичная мобилизация в России: что надо знать

21 сентября Верховный главнокомандующий России объявил о начале частичной мобилизации. В Минобороны РФ отмечали, что хотят мобилизовать 300 000 человек.

20 октября в Минобороны Украины заявили, что оккупанты собрали 200 000 мобилизованных.

Отмечается, что среди новопризванных крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи побега солдат из воинских частей.

Путин говорил, что мобилизация завершится до конца октября, но Песков уточнил, что "точной даты нет".