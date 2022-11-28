Подарки родственницам военных выдали накануне празднования Дня матери.

Власти Курской области Российской Федерации подарили матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт.

Подарки родственницам военных выдали накануне празднования Дня матери, пишут росСМИ.

"Накануне празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции", - заявили в администрации района.

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Именно этот чиновник подарил женщинам наборы полотенец и торт.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, Министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предыдущих учений мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, мобилизованные россияне живут в ужасных условиях - печей нет, койки сломаны и воняет мочой.

В ноябре сообщалось, что в Якутии (РФ) семьям "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

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