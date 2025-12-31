Как не стать жертвой карманников во время путешествия: эксперт объяснил, что нужно сделать

По словам специалиста, эти воры одеваются как туристы, носят карты и даже фотографируют.

Карманные кражи являются распространенной проблемой для туристов в Европе, особенно в многолюдных районах. Часто воры выбирают жертвами путешественников, которые отвлекаются, и похищают их телефоны, кошельки или сумки. Поэтому британский эмигрант Джеймс Смит, который прожил более десяти лет в Испании, Аргентине и Коста-Рике, дал советы туристам, как не дать ворам украсть свои вещи, передает Express.

"Прожив в Испании несколько лет, вы начинаете замечать те самые закономерности, на которые обращают внимание местные жители. Не стоит подозревать всех подряд. Важнее знать, какое поведение выделяется из толпы", - подчеркнул он.

По словам Смита, карманники смешиваются с толпой и часто работают парами или небольшими группами. Один человек обычно отвлекает внимание, а другой забирает ценные вещи.

"Карманники умеют выглядеть так, будто они являются частью толпы. Они одеваются как туристы, носят карты, даже фотографируют. Но если знать, на что обращать внимание, их поведение легко разоблачить", - заверил Джеймс.

Также Смит отметил, что одним из важнейших признаков, на которые стоит обращать внимание, является то, стоит ли кто-то без причины на одном месте. Несмотря на то, что большинство людей в местах скопления движутся, карманники часто остаются на одном месте.

Он добавил, что воры обычно ходят в самых оживленных местах, таких как входы в метро, площади или популярные достопримечательности. Они ждут, выбирая идеальный момент для нападения.

Джеймс сказал, что карманники используют много тактик, чтобы похитить ценные вещи у туристов, среди которых - "толкай и хватай", когда один из преступников толкает вас, а его партнер похищает ваши вещи.

"Привычки местных жителей просты, но эффективны. В местах большого скопления людей всегда держите сумку перед собой, а не на плече, где вы ее не видите. Держите молнии внутри, прижав к телу. Избегайте пользования телефоном, когда идете по оживленным улицам, особенно вблизи популярных туристических мест. Передние карманы гораздо труднее обокрасть, чем задние, поэтому держите кошелек там. Если вы носите рюкзак, поверните его к себе в метро или в очередях", - посоветовал эксперт.

Он призвал людей быть бдительными, но не позволять этому вызывать у вас тревогу.

"Местные жители не ходят со страхом, они просто замечают свое окружение и заботятся о безопасности своих вещей. Когда эти привычки станут автоматическими, вы сможете расслабиться и наслаждаться путешествием", - подытожил Смит.

