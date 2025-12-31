31 декабря принято петь щедривки и чествовать святую Меланию.

31 декабря - последний день в году. Разные народы мира считали эту дату особенной и мистической, когда даже самое сокровенное желание может исполниться. По народным верованиям принято щедровать и готовить кутью, а какой сегодня церковный праздник с далеких времен знал каждый украинец.

Какой сегодня праздник в мире

31 декабря - последний день года. В разных странах мира предновогодние традиции отличаются, но есть общие обычаи - люди подводят итоги 2025 года, встречаются с близкими, делятся планами и загадывают желания. В полночь наступит Новый год 2026.

Есть также международные праздники сегодня - День принятия решений, День двенадцати виноградин, День шампанского, День медитации ради мира.

Какой сегодня праздник в Украине

Дата 31 декабря издавна известна украинцам как Щедрый вечер. Это не официальное, а народное и историческое торжество. В ночь перед Новым годом принято готовить щедрую кутью, щедровать и наряжаться в костюмы мифологических персонажей - "деда", "бабы" и "козы". Традиции Щедрого вечера включены в культурное наследие Украины в списке ЮНЕСКО.

Какой сегодня праздник церковный

С тех пор, как православные верующие Украины перешли на новый календарь, 31 декабря начали чествовать святую мученицу Меланию Рымлянину, а также знаменитого украинского святого митрополита Петра Могилу, который внес большой вклад в развитие православия. В старом стиле сегодня праздник патриарха Модеста Иерусалимского.

Какой сегодня праздник по народным традициям

Приметы про конец года гласят следующее:

какая погода за окном, таким будет январь;

чем сильнее морозы, тем холоднее будет остаток зимы;

на окне появились ледяные узоры - к метели;

если ночью видно много звезд, то скоро выпадет много снега.

Славяне отмечали 31 декабря праздникВасиля и Маланки. Говорили, что Маланка - это жена Василия. На праздничный стол готовили кутью, мясные блюда, кровянку, пироги, вареники, хлеб. Молодежь всю ночь щедрует, а девушки гадают на любовь.

Суеверные люди знали о том, какой праздник 31 декабря важный для будущего. Они верят, что этот день нужно провести в мире и согласии с близкими, чтобы так было и в 2026 году. У эзотериков есть несколько советов о том, как загадать желание на Новый год.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом негативные действия и мысли, которые нежелательно переносить в следующий год. Постарайтесь ни с кем не ссориться, попросить прощения у тех, с кем есть разногласия. Не стоит носить грязную, изношенную одежду, есть из побитой посуды. А кто в праздник сегодня одолжит деньги, проведет наступающий год в долгах.

