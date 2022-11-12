Таким жестом одно из предприятий решило "поддержать" родных оккупантов.

В Якутии (РФ) "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

Оленину выдало оленеводческо-промышленное предприятие "Арктика" по инициативе администрации района, пишет одно из местных изданий.

"Семьи мобилизованных были рады такой помощи", – пишут пропагандисты, публикуя фотографии.

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Отмечается, что после объявления частичной мобилизации власть "активно оказывает помощь" семьям "мобиков", в частности продукты питания, денежные выплаты и льготы. Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев одноразово раздавал семьям "мобиков" бесплатный борщевой набор.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предыдущих учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с пополнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линии обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближения краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме относительно "присоединения" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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