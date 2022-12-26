В пакетах был "щедрый" подарок - крупы и сахар.

Во временно оккупированной Донецкой области Россия выдала вдовам шахтеров, которые были мобилизованы и ликвидированы на войне против Украины, черные пакеты. Именно в них рашисты сложили праздничные подарки.

Однако для РФ понятие подарков весьма растяжимое. Так называемые "власти" Макеевки решили "наградить" жен и родственников "мобиков", которые уже никогда не вернутся домой, крупами и сахаром.

Вручение подарков в черных пакетах, конечно же, снимали на видео. Каждый эпизод своей небывалой "щедрости" Россия пытается фиксировать, чтобы потом монтировать пропагандистские видео и обманывать россиян.

Видео дня

Вдовы "мобиков"-шахтеров получили по пакету. Как утверждают "власти", в них есть все необходимое для жизни. Однако едва ли женщина, потерявшая мужа, обрадуется крупе и бытовой химии. Впрочем, "щедрость" РФ могут понять лишь россияне.

Помощь мобилизованным: как Россия балует "пушечное мясо"

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ обещают мобилизованным военным, если те сумеют выжить после войны в Украине. Так, "мобики" якобы получат массу "преимуществ", среди которых - бесплатный протез и квартирный телефон.

А семьи россиян, которые "дембельнутся" прямо на фронте и уже никогда не вернутся домой, могут ждать более "щедрой" помощи. Так, родственникам ликвидированного мобилизованного с родины Шойгу выдали компенсацию дровами.

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