Паразит, похожий на гриб: ученые рассказали об одном из самых необычных растений в мире

В мире существует необычное растение, которое легко спутать с грибом. У него есть шляпка, оно растет в подлеске и не содержит хлорофилла. Речь идет о баланофоре, пишет IFLScience.

"Многие люди отождествляют растения с фотосинтезом, но баланофора показывает, что для того, чтобы быть растением, не обязательно быть зеленым", - рассказал журналистам соавтор научной статьи об этих растениях Кенджу Суэцугу, ботаник из Университета Кобе, Япония.

Отмечается, что баланофора является чрезвычайно редкой. Ее можно найти, в частности, в тайваньских горах и в густых субтропических лесах Окинавы. Это семество паразитических растений, которые прикрепляются к корням деревьев и выживают, поглощая питательные вещества.

Ученые выяснили, что пластом баланофоры чрезвычайно редуцирован. Эти геномы участвуют во многих важных процессах, от регуляции энергии и хранения ресурсов до клеточной коммуникации и фотосинтеза.

Несмотря на резкое сокращение пластома, растения, по-видимому, способны осуществлять многие ключевые процессы, в том числе производство аминокислот. Таким образом, баланофора имеет ключевые сходства с Plasmodium, паразитом, вызывающим малярию, который также может похвастаться сокращенным пластомом.

Кроме того, ученые обнаружили, что некоторые виды баланофоры обладают способностью размножаться самостоятельно. Они считают, что, вероятно, это позволило видам распространиться по японским островам без посторонней помощи в виде опылителей или соседей-партнеров.

Растения используют мелатонин как "секретное оружие"

Ранее исследование показало, что растения используют мелатонин для роста и поддержания суточного ритма. Также этот гормон помогает растениям справляться со стрессом, вызванным жарой, холодом или бедной почвой.

Кроме того, ученые обнаружили тесную связь между мелатонином растений и почвенными микробами. Некоторые микробы производят мелатонин вокруг корней растений, что помогает им оставаться здоровыми.

