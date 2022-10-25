"Мобик" умер, как утверждают власти, из-за происшествия, которое произошло в результате "злоупотребления алкоголем".

В РФ продолжают "загадочно" умирать мобилизованные мужчины. В Новосибирском лагере, куда свозят "мобиков" из Новосибирской и Иркутской областей, а также из Красноярского края, стало известно уже о третьей смерти.

Как сообщают российские СМИ, правительство пояснило гибель "мобика" тем, что тот злоупотреблял алкоголем.

Так, в Новосибирске умер мобилизованный из Тувы. Власти утверждают, что "речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков". Где именно умер мужчина - не сообщается, однако СМИ отмечают, что мобилизованных из Сибири привозят в лагерь, который находится на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

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По словам российских чиновников, по факту смерти "мобика" уже якобы ведется следствие. Однако подробности инцидента они не раскрывают.

Известно, что это уже третья смерть среди мобилизованных, которых свезли в Новосибирск. В начале октября на территории лагеря уже находили труп мужчины, по факту его смерти возбуждали уголовное дело по статье об убийстве.

Помимо этого, там же погиб 35-летний "мобик" из Братска Александр Колтун. Его родственники рассказали российским СМИ, что на похоронах они видели на трупе следы от побоев. Однако официальной причиной смерти "мобика" полиция назвала якобы сердечный приступ. Мать мужчины утверждает, что ее пытались "убедить" именно в этой причине смерти сына, хотя она видела лицо погибшего. По словам женщины, у него вместо лица была "одна сплошная гематома".

Матери "мобика" звонили неизвестные люди, которые утверждали, что ее сын умер еще и из-за некачественного алкоголя. Однако, по словам женщины, тот не злоупотреблял спиртными напитками, а потому она не верит в такие "причины смерти".

Мобилизация в РФ: как Путин превратил призыв в "могилизацию"

Как известно, в сентябре кровавый диктатор объявил о мобилизации, но назвал ее "частичной". Повестки якобы должны были получать лишь военнослужащие в запасе. Но на деле в армию РФ призывают "всех подряд".

В октябре УНИАН уже сообщал, что сто "мобиков" из Брянской области устроили бунт и отказались воевать. Их хотели отправить на Лиман со штурмом, но те испугались смерти. Вскоре стало известно, что в той самой части, где бунтовали россияне, произошла смертельная перестрелка. Трое мужчин открыли огонь, сообщалось о 22 убитых и 16 раненых.

Несмотря на бунты и нежелание многих "мобиков" воевать, РФ продолжает вести пропаганду и пытается создать картину "заботы" о россиянах. Так, власти страны-агрессора даже хвастались тем, что мобилизованным, которые сумеют выжить и вернуться после войны, они предоставят "ряд привилегий". Как оказалось, "бонусом" за службу в РФ считают квартирный телефон и бесплатный протез. Также в одной из российских областей показали, какое "снаряжение" получают мобилизованные: палку колбасы и спальный мешок.

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